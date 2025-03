Quotidiano.net - Trump, 350 milioni dalla vendita del memecoin presidenziale. “Possibile conflitto di interesse”

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 7 marzo 2025 -ha realizzato almeno 350di dollari di guadagni dal lancio del suo. È quanto emerge da uno studio del Financial Times, secondo il quale i guadagni potrebbero destare preoccupazioni su undie la First Lady Melania si sono attirati molte critiche per avere lanciato dei loro-token. Gli esperti di etica ritengono che ladi cripto token è una modalità che consente donazioni anonime al presidente, approfittando anche degli investitori retail. L'analisi dei dati blockchain del Financial Times ha studiato il flusso di tokenloro creazione nei portafogli ufficiali e il loro successivo collocamento insulle piattaforme di trading sulla blockchain di Solana. È inoltre probabile che siano stati guadagnati altri soldi da un numero minore di token distribuiti per lasu exchange di criptovalute come Binance.