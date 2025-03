Bolognatoday.it - Truffava i pazienti al Maggiore: 80enne denunciato

Non il classico truffatore, verrebbe da dire. Eppure, per un anno circa è riuscito a compiere dei piccoli raggiri all’interno del, truffando gli anzianiricoverati in ospedale. L’autore è un uomo di 80 anni, originario e residente a Modena.La storia comincia circa un anno fa.