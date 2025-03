Ilgiorno.it - Truffa online e false ricariche telefoniche: pagate ma il credito non vi arriverà mai. Ecco cosa fare e (soprattutto) cosa non fare

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 marzo 2025 - Truffequella della falsa ricarica telefonica che avviene seguendo link proposti con messaggi, mail o semplicemente imbattendosi in proposte “interessanti” navigando nel web A evidenziare il pericolo è il Commissariato di Poliziaa seguito di numerose segnalazioni: “sul web vi sono sitiche propongono: ilacquistato non viene accreditato e non sarà possibile ottenere il rimborso dei soldi spesi”. La regola Spiegano gli esperti informatici della Polizia: “ se il tuotelefonico è esaurito il rischio di restare senza connessione può indurti a “dimenticare” quelle semplici regole di sicurezza informatica che possono aiutarti a non cadere nelle truffe”. Truffe, non rispondete al messaggio “posso parlarle un attimo”.