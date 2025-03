News.robadadonne.it - Trovata morta Pamela Bach, attrice di Baywatch e Supercar. Ex moglie di David Hasselhoff.

È statasenza vita nella sua casa sulle colline di Hollywood lo scorso 5 marzo,, exdied exdella star di entrambe le serie,.Secondo la polizia di Los Angeles la 62enne si sarebbe suicidata sparandosi alla testa;sono stati sposati dal 1989 al 2006, e insieme hanno avuto due figlie. La fine del loro rapporto è stata piuttosto turbolenta, con strascichi che si sono protratti fino al 2017, e un’accusa di violenza domestica da parte della donna, accompagnata dalla diffusione di un video in cui si vede l’attore mangiare un hamburger palesemente ubriaco.“La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di– ha dichiaratoin una nota pubblica – Siamo grati per le dimostrazioni di amore e sostegno ricevute in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente la vostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo periodo difficile”.