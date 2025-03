Riminitoday.it - Trent'anni di Motus, la compagnia teatrale festeggia con una mostra al Museo della Città

Leggi su Riminitoday.it

Dal 15 marzo,racconta oltre 30di attività con “Future in the past”, la-atlante all’interno delle dieci stanze dell’ala nuova deldi Rimini, in cui laespone per la prima volta l’archivioattraverso video, documenti sonori, testi.