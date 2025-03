Anteprima24.it - Trenitalia, circolazione in graduale ripresa su Av Roma-Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“È inlaferroviaria sulla linea alta velocità, precedentemente rallentata per un guasto a un treno fra Salone e Labico”. Lo rende noto un comunicato. “Durante le operazioni di trasbordo dei passeggeri su altro convoglio i treni Av sono stati deviati sulle linee convenzionalivia Formia e via Cassino che hanno comportato allungamenti dei tempi di viaggio.ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri dei treni direttamente coinvolti nell’anomalia e distribuito kit di assistenza”.Guasto a treno su Av, mezzi deviatiL'articoloinsu Avproviene da Anteprima24.it.