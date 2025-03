Iodonna.it - Treni fermi tutto il giorno

Parigi, 7 mar. (askanews) – Il traffico ferroviario è stato completamente interrotto da e per la Gare du Nord di Parigi in seguito al ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale nel comune di Saint-Denis. Leggi anche › Come vestirsi per una vacanza a Parigi in Primavera iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Bloccata Gare du Nord a Parigi: bomba della Seconda guerra mondiale iO Donna.