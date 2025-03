Ilgiorno.it - Tremilacinquecento firme contro i disservizi sulla linea

Oltre 3.500per dire basta aiferroviaria Milano-Tirano e per chiedere le dimissioni dell’assessore regionale Franco Lucente (che solo mercoledì ha rimarcato i miglioramentitratta). La petizione dei pendolari di Valtellina e Valchiavenna, stanchi dei continui ritardi dei treni e deiin generaleusata per andare al lavoro, è stata depositata martedì in Regione dove il comitato si è recato per manifestare ulteriormente la propria contrarietà ad una situazione che non accenna a migliorare. Sabato scorso a Sondrio, nella zona del mercato, il comitato Treni in Orario ha raccolto le ultimee alla fine "la nostra petizione ha raccolto oltre 3.500– dicono dal comitato -, in parte raccolte su moduli cartacei e in parte presentipiattaforma Change.