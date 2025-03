Thesocialpost.it - Tre vigili del fuoco morti per la stessa malattia, la rabbia dei parenti: “Vogliamo la verità”

La Direzione centrale per la Salute ha avviato un’indagine interna sul Corpo Nazionale deidelin merito alla morte di tre pompieri per un raro tumore cerebrale, il glioblastoma di IV grado, riscontrato neideldel comando di Arezzo e in altri colleghi deceduti per lapatologia in diverse aree dell’Emilia Romagna.Il caso di Arezzo ha suscitato preoccupazioni tra i familiari, soprattutto perché si è trattato di tre decessi su circa 200deloperanti nella provincia. Nel dicembre 2024, i familiari delle vittime hanno inviato una lettera al ministero della Salute, chiedendo che lefossero riconosciute come causate dal servizio. Un altro caso sospetto è emerso anche dalla vedova di un pompiere umbro che aveva lavorato ad Arezzo prima di morire per lo stesso tumore.