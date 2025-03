Trasformare i beni confiscati ai clan in villaggi sportivi gratuiti | si parte da Trentola Ducenta

Leggi su Ildenaro.it

, per la prima volta in Italia, un bene confiscato alla criminalità in una vero e proprioo sportivo, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio, e dando la possibilità a tutte le famiglie di praticare sport gratuitamente.Il progetto Campo Lib-hero – promosso dal Centro Jambo (, Caserta), il più grande bene confiscato in Campania, di proprietà della società Cis Meridionale gestita dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati ealla Criminalità Organizzata, sotto l’egida del Ministero dell’Interno – sarà presentato negli spazi di Fiera Milano Rho domani, sabato 8 marzo, durante Racquet Trend Expo, il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta.