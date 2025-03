Ilrestodelcarlino.it - Tragedia della Mecnavi, commemorazione in municipio e spettacolo tetrale al Rasi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovedì prossimo il Comune commemorerà con due iniziative il 38° anniversario, per ricordare l’incidente sul lavoro che costò la vita a 13 operai il 13 marzo 1987, durante le operazioni di manutenzione straordinarianave gassiera Elisabetta Montanari. Il primo momento sarà alle 9.30, allo scalone delin piazza del Popolo 1, con la deposizionecorona alla lapide che ricorda i caduti di una delle tragedie più gravi avvenute in Italia. Ci saranno gli interventi di Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni, di Domenico Campanale, commissario prefettizio del Comune di Bertinoro, di Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna, a nome di Cgil, Cisl e Uil. Alle 10 al Teatro, in via di Roma 39, loteatrale “In fondo ad una nave” di e con Pierpaolo Zoffoli, accompagnato da Luca Caroli alla chitarra, produzione 05QuartoAtto, che sarà preceduto dal saluto di Federica Moschini, assessora al Lavoro del Comune di Ravenna.