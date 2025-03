Ilrestodelcarlino.it - Tragedia alle porte di Ravenna: con lo scooter contro l’auto, centauro muore a 57 anni

, 7 marzo 2025 – Un altro tragico incidente stradale in serata in città ha visto un 57ennete perdere la vita dopo lo schianto del 23 febbraio scorso in via Cerba, a Sant’Antonio, in cui è morto lo studente 19enne Mattia Palumbo. L’incidente si è verificato in via Fosso di Miglio nella circonvallazione nord appena fuori le mura di. Erano circa le 19 quando il 57ennete, che viaggiava in sella a unoYamaha XMax con direzione via Canalazzo-via Mattei, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale di, all’altezza del ponte sopra la ferrovia ha invaso la carreggiata opposta di via Fosso di Miglio dove stava arrivando un Fiat Doblò. Il conducente del veicolo, accortosi dell’invasione di corsia dello, ha tentato di spostarsi verso il bordo della propria carreggiata, ma purtroppo non è riuscito a evitare l’impatto.