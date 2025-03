Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdee ne ho trovati dalla redazione un incidente di Clooneysul tratto Urbano della A24 siamo all'interno della galleria Pittaluga in direzione del grande raccordo anulare code persulla Tangenziale Est Traduci di Tor di Quinto e Salaria verso San Giovanni domani sabato 8 e domenica 9 marzo per potature dalle 7 alle 17 resteranno chiuse la galleria Giovanni XXIII e via Foro Italico da via della Pineta Sacchetti e Corso di Francia in direzione della Salaria sempre per potature sabato e domenica che fascia oraria 718 chiudere anche la Circonvallazione Gianicolense da viale Trastevere a via Francesco Massi direzione quindi di via di Donna Olimpia disagi per il trasporto ferroviario per uno sciopero proclamato dalle 21 di questa sera fino alla stessa ora è domani sabato 8 marzo sono possibili cancellazioni di corse ora il trasporto regionale garantito comunque il servizio dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarderà la rete Capitolina del trasporto pubblico dei dettagli di queste date notizie sito