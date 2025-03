Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente con ilsulla tangenziale est tra l'uscita per la 24enne via Nomentana verso lo stadio Olimpico per alimenti perinvece per San Giovanni tel uscire Tor di Quinto le via Salaria e rallentamenti per incidente anche sulle via Nomentana siamo all'altezza di via valdossola difficoltà di circolazione per incidente anche sulla circonvallazione Gianicolense in prossimità di via Pietro cartoni e sul raccordo ci sono ancora code lungo la carreggiata esterna della via Ardeatina asud domani sabato e domenica 9 marzo per potature dalle 7 alle 17 resteranno è chiusa la galleria Giovanni XXIII in via del Foro Italico da via della Pineta Sacchetti a Corso di Francia in direzione della Salaria di Sergi nel trasporto ferroviario poi per lo sciopero proclamato dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani sabato 8 marzo sono possibili cancellazioni di corse o rallentamenti per il trasporto regionale garantito il servizio dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarda Capitolina del trasporto pubblico tagli di questa di altre notizie potete consultare il sito