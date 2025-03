Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdene ho ben trovati dalla redazione Which include disulla tangenziale est tra l'uscita in momentanea in via delle Valli verso lo stadio Olimpico rallentamenti perin via San Giovanni Traduci the tour di quinta e via Salaria rallentamenti per incidente anche sulla via Laurentina in prossimità di via dei Sommozzatori trafficati raccordo concludi lungo la carreggiata esterna dellaFiumicino aSud rallentamenti e code anche in internet all'ospedale Sant'Andrea via Salaria è più avanti tra la Nomentana è la via Prenestina disagi per il trasporto ferroviario per uno sciopero proclamato dalle 21 di questa sera alla stessa ora è domani sabato 8 marzo sono possibili cancellazioni di corse ora allentamenti per il trasporto regionale garantisce un servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarda la rete del trasporto pubblico per i dettagli di questa ed altre notizie da di consultare il sito