Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di potatura dalle 8:17 domani 8 marzo chiuse alalla galleria Giovanni XXIII via del Foro Italico da via della Pineta Sacchetti a Corso di Francia in direzione via Salaria la chiusura si ripeterà dello stesso anche domenica 9 marzo sempre per potature e sabato e domenica e fascia oraria 718 chiederà anche la Circonvallazione Gianicolense da viale Trastevere a via Francesco Massi in direzione quindi di via di Donna Olimpia per l'intera giornata di domani 8 marzo vietata la circolazione in via Lucania per chi proviene da Corso d'Italia in direzione del sottovia Ignazio Guidi per lavori di consolidamento e Restauro delle Mure aureliane direzione anche per le linee bus educazione poi del 8 marzo un corteo sfilerà a partire dalle 10 fino alle 14 da Piazza Vittorio alle squillino verso il Circo Massimo i partecipanti si hanno tra le altre Silvia lo statuto via Merulana via Labicana via di San Gregorio Porta Capena e viale Aventino chiusure direzione il passaggio del corteo deviazioni anche per diverse linee bus di trasporto ferroviario per uno sciopero proclamato dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani 8 marzo sono possibili cancellazioni di corsi e rallentamenti per il trasporto regionale è garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarderà la rete Capitolina del trasporto pubblico https://storage.