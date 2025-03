Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 14:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità diservizi per la mobilità domani mattina in centro corteo del Movimento nonunadimeno contro la violenza di genere tra le 10 e le 14 di domani sfilerà tra l'esquilino e il Circo Massimo passando anche su via Labicana via di San Gregorio Porta Capena e viale Aventino ci saranno temporanea chiusura ale deviazioni per 18 linee tra bus e tram le altre notizie sono le linee di bus scolastiche il cuore del piano di riordino che interesserà dalla prossima settimana il trasporto pubblico nel territorio del decimo Municipio e in particolare nelle aree di Infernetto Axa Casal Palocco Macchia Palocco e Ostia Ponente le due date da segnare sul calendario sono il 10 e il 17 marzo i nuovi provvedimenti farà esordio a partire da lunedì 10 saranno interessate le linee 070 e709e a seguire i collegamenti 01060 6500 tutti i dettagli sono sulmobilita.