Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2025 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla stazione diservizi per la mobilità Per consentire dei lavori di scavo domani tra le 6 e le 14 in centro verrà chiusa via di San Basilio 61 62 85 492 e 590 saranno deviate su via Bissolati e per delle potature sia domani che domenica nella fascia oraria 7:17 sono previste delle chiusure nella galleria Giovanni XXIII nel tunnel a scendere direzione Foro Italico ancora per delle potature e sulla circonvallazione Gianicolense in questo caso e poi per dei lavori a Piazzale Flavio Biondo domani e domenica le linee tranviarie 3e saranno integralmente sostituite da bus