Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-03-2025 ore 17:30

luce verdedi nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti sulla via Flaminia 3 Colle delle Rose Riano In quest'ultima direzione trafficato il grande raccordo anulare concludi lungo la carreggiata esterna dalla Fiumicino Roma Sud rallentamenti include anche in interna tra l'ospedale Sant'Andrea la via Salaria è più avanti dalla Nomentana alla via Prenestina e rallentamenti poi sulla via Pontina dall'euro a Mostacciano verso Latina fine anche verso la capitale tra Spinaceto e Raccordo Anulare e se lo 12 Roma Civitavecchia è chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in TV è possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa disagi per il trasporto ferroviario per uno sciopero proclamato dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani sabato 8 marzo sono possibili cancelni di allenamenti per il trasporto regionale garantito il servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Lo sciopero non riguarda la rete Capitolina del trasporto pubblico Melano spina Marazzi permette tutto Buon proseguimento un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.