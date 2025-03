Uominiedonnenews.it - Tradimento, Anticipazioni: Guzide Si Dichiara A Sezai!

il suo amore ae tutta la sua fiducia, quindi i due sono più vicini che mai. I problemi continuano ed anche Ipek rischia di rivelarsi particolarmente pericolosa!prosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra. Dopo aver scoperto che Oylum non è veramente sua figlia,attraverserà un periodo difficile ma stavolta potrà contare sul sostegno dial quale deciderà di avvicinarsi incondizionatamente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?Mualla non lascia niente al caso e le sue mosse continuano ad aumentare la tensione tra gli Yenersoy. Oylum è divisa tra Kahraman e Tolga, e le mosse dei due che cercano di avvicinarsi a lei potrebbero finire per crearle dei problemi, mentre lei ora sta pensando soltanto a suo figlio.