Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 8 marzo: Guzide sfrattata, Yesim si trasferisce a casa sua

Leggi su Movieplayer.it

Episodio doppio per la soap turca, in onda su Canale 5 alle 14.10. In questa nuova puntata, continua la guerra di Tarik a: la giudice si troverà senzae umiliata, con il trasferimento disua.Ecco tutto quello che succederà. Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con: la soap turca torna nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset con un doppio episodio, in onda a partire dalle 14.10. Tarik è deciso a rovinarein ogni modo: dopo averla distrutta professionalmente, ora ha venduto lain cui vive. Non solo: Tarik ha deciso chee Oyku vivranno lì. Dove eravamo rimasti Behram è venuto a sapere che Oylum non sa che Tolga è in contatto col padre Oltan. Il ragazzo le ha chiesto di sposarla e lei, convinta che abbia troncato i rapporti con l'uomo, ha accettato entusiasta.