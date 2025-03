Quotidiano.net - Tra temi artistici e ambientali. L’innovazione è protagonista

Leggi su Quotidiano.net

Didacta Italia 2025 ospiterà oltre 470 eventi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, il numero più alto mai raggiunto – fa sapere Anna Paola Concia, Coordinatrice del Comitato Organizzatore –. Un record, così come le aziende espositrici, ben 520. La manifestazione prevede un programma scientifico predisposto da INDIRE, un Programma espositori a cura delle aziende espositrici e un Programma Università e Alta Formazione a cura del MIUR e della CRUI. Il Programma Scientifico si articola in seminari e workshop. "Ogni anno – spiega Concia – cambiamo isu cui ci concentriamo, tutti legati alnella didattica, come l’intelligenza artificiale, la robotica, le materie STEM. Ci sarà un’area dedicata alla formazione professionale, allestita in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dove si farà formazione ai docenti anche in relazione alla Riforma 4+2.