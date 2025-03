Lanazione.it - Tra Pistoiese e Imolese . Una partita mai banale

Corsi e ricorsi storici, intrecci col passato, aneddoti mai banali. Negli ultimi anni le sfide trasono sempre state ricche di emozioni, soprattutto per gli avvenimenti al di fuori del rettangolo verde. A partire proprio da quanto accaduto in occasione del match d’andata giocato al Romeo Galli e terminato sul punteggio di 1-1, che costò l’esonero a Domenico Giacomarro. Anche se il ricordo più duro da digerire è senza dubbio legato al 15 maggio 2022, giorno del playout di ritorno, valido per la permanenza in Serie C. Alla, forte della vittoria al Melani nella gara d’andata, basta un pareggio, mentre i romagnoli devono necessariamente vincere e riusciranno a farlo con una rocambolesca rete su calcio d’angolo a pochi minuti dal termine. Un pomeriggio nefasto che diede il via ad un susseguirsi di sciagure, sportive e non, che hanno poi portato la "vecchia" Usal fallimento.