Ilprimatonazionale.it - Tra Mito e utopia: la Storia passa e non fa prigionieri

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 7 mar –. Georges Sorel aveva ben chiara questa distinzione. Il primo è un complesso di immagini in grado di agire sull’istinto per sprigionare in questo modo l’azione, insomma un’idea mobilitante capace di muovere la. Il secondo è invece teoria, una rappresentazione intellettuale, uno schema ideale da discutere ma che non è realizzabile e non ha effetto sull’azione. Il filosofo francese fece questa distinzione per criticare in modo avanguardista e attivista il movimento socialista internazionale, troppo preso nelle sue utopie intellettuali e nella ricerca scientifica della dottrina della rivoluzione e che finiva sempre per disconoscere l’azione dei gruppi più anarchici e radicali. L’immaginario del fascismoQualche anno dopo questa distinzione sarebbe stata palesata in Italia nel quadriennio 1919-1922.