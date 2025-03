Ilgiorno.it - Torri di 11 piani contestate in via Foscolo

Il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) in viale, Pascoli, Pellico approvato dal Consiglio comunale a gennaio non convince i cittadini: troppo cemento, troppo asfalto che provoca isole di calore. Il Coordinamento dei comitati cittadini, nelle sue osservazioni, ricorda che la popolazione di Monza è stabile a 123mila abitanti da più di quarant’anni, mentre gli alloggi non occupati sono più di 7.000, ma si costruisce ancora. A Monza servono aree produttive, terziarie, servizi, aree verdi, limitando nuovo residenziale. Confrontando il PII approvato nel 2015 (vigente) e l’attuale proposta del 2025, si può notare un peggioramento complessivo, denunciano i comitati. La superficie lorda residenziale aumenta di 1.506 metri quadrati (+15%), cioè 4.518 metri cubi. La superficie commerciale aumenta da 120 a 440 metri quadrati, cioè 320 metri (+267%), quella in cessione per spazi ciclopedonali viene ridotta di 391 metri (-24%) e quella in cessione a parcheggio pubblico viene ridotta di 446 (-25%).