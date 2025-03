Ilgiorno.it - Torrenti, biblioteca, parchi e sport nel Piano delle opere pubbliche

Ampliamento dellacomunale, realizzazione di un parco pubblico all’interno del centroivo di via Dante-via Verdi, manutenzione di strade e marciapiedi e sistemazione degli argini e dell’alveo del torrente Nirone. Sono alcuni degli interventi contenuti nel2025 che è stato approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Bollate. Ben 6 milioni di investimenti per realizzare interventi attesi dai cittadini. "L’amministrazione comunale e la sua struttura sono riusciti a intercettare risorse ingenti da bandi di finanziamento sovracomunali – dichiara il vicesindaco Alberto Grassi (nella foto) –. Su un totale di 6 milioni per i lavori in cantiere, sono quasi 5 i milioni finanziati con risorse esterne al bilancio comunale, senza influire sulla contribuzione dei bollatesi".