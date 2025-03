Anteprima24.it - Torre Annunziata, esplosione di una bomba carta nella notte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia diintervengono a via Vittorio Veneto per la segnalazione di un’.Poco prima ignoti avevano fatto esplodere unaall’esterno di un esercizio commerciale. Danneggiate alcune suppellettile all’interno dell’attività. Danneggiate anche tre auto in sosta nei pressi dell’attività commerciale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.L'articolodi unaproviene da Anteprima24.it.