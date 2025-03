Ilrestodelcarlino.it - Torneo storico dei cavalieri allo Squarcia

Si aprono le porte del campo, per la prima volta nel 2025. L’occasione è rappresentata dalla seconda edizione del‘Città di Ascoli’, in programma domenica. L’iniziativa è stata riproposta a poco più di un anno dalla prima edizione, che andò in scena il 6 gennaio del 2024 e riscosse un grande successo di pubblico. La competizione si articolerà in una doppia sfida ognuna composta da due tornate per tutti i partecipanti, una all’anello e l’altra al bersaglio. A quest’ultima parteciperanno sia i‘esordienti’ che quelli ‘esperti’: nella seconda categoria appartengono coloro i quali hanno partecipato ad almeno una Quintana di Ascoli negli ultimi cinque anni. Diciotto, in tutto, gli iscritti. Si tratta di 17e una amazzone. Ad alternarsi, in pista, saranno 23 cavalli, considerando il fatto che ogni partecipante ha potuto iscriverne fino a un massimo di due.