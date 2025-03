Anteprima24.it - Torna il focus Rifiuti Asia in versione ‘Hackathon’

Tempo di lettura: < 1 minutoanche quest’anno il, l’appuntamento annuale organizzato dall’per incrociare testimonianze, esperienze e buone pratiche sul mondo dei, in, una maratona in cui gruppi di lavoro si riuniranno per collaborare su progetti software o hardware in un ambiente competitivo con un limite di tempo definito. L’appuntamento è per l’intera giornata del 18 marzo a Palazzo Paolo V. Il tema su cui dovranno essere sviluppate progetti e soluzioni è ‘Intelligenza Artificiale per l’economia circolare’.L’evento rappresenta l’ultimo hackathon di un ciclo di quattro eventi che da dicembre a marzo hanno coinvolto aziende, scuole, università e parti civili come parte del programma ‘Benevento Boost’, di cui il Comune di Benevento è capofila.