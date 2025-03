Dayitalianews.com - Torino, uomo trovato morto in casa con numerose coltellate al corpo

Macabra scoperta a Torino, dove un uomo di origine cinese, di mezza età, è stato rinvenuto senza vita nella sua camera da letto, con numerose ferite da arma da taglio sul corpo. Il tragico evento si è verificato in un appartamento situato in via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano. A dare l'allarme è stato il suo coinquilino, anch'egli di nazionalità cinese, che rientrando a casa ha trovato il cadavere riverso a terra, segnato da profonde ferite. Nessuna arma è stata rinvenuta accanto al corpo, e l'autore dell'omicidio risulta ancora in fuga. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto e individuare il responsabile.