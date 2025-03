Thesocialpost.it - Torino: Incidente spaventoso, a bordo tanti bambini. Traffico in tilt

Untra un’Audi A7 e una Renault Scenic ha creato momenti di panico per una famiglia di turisti francesi. I genitori e i loro quattrosono stati visitati dai sanitari della Croce Verde di, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale, poiché le loro condizioni non sembrano gravi.L’è avvenuto intorno alle 12:30 di oggi, all’incrocio tra corso Re Umberto e via Assietta, vicino a corso Vittorio Emanuele II. Sul luogo dell’sono intervenuti, oltre all’ambulanza del 118, anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro. Per consentire i soccorsi e i rilievi, è stato necessario chiudere il viale centrale di corso Re Umberto al, causando alcuni rallentamenti.L'articolo, a