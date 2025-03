Tg24.sky.it - Torino, cena solidale con i campioni di pizza per i bambini ucraini

Una serata di solidarietà e spettacolo per regalare serenità e speranza ai. Questo il significato dell’iniziativa “L’Italia più buona” promossa dalla giornalista che si è svolta al Monnalisa Bistrot di San Carlo a Montalenghe (TO), dove idel mondo diacrobatica Pietro e Gabriele Asaro hanno messo a servizio la loro arte per una causa speciale.L'iniziativaGrazie al supporto delle aziende piemontesi Molino Signetti e 958 Santero, i dueioli acrobatici siciliani insieme al maestroiolo napoletano Bujo Mustafi hanno preparato pizze per oltre 70(alcuni orfani di guerra attualmente in Italia e altri profughi di guerra che vivono in italia presso il centro Cascina Torta). Ad accompagnare icinque sindaci dei comuni al fronte. All’evento hanno preso parte personaggi delle istituzioni tra cui Marco Gabusi, assessore ai trasporti con delega alla Protezione civile e gestione dell’emergenza profughi della Regione Piemonte, Claudia Porchietto, sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte e il Prefetto diDonato Cafagna.