Tony Colombo e Tina Rispoli assolti la reazione | La verità viene sempre a galla

NAPOLI – Sentenza di assoluzione e scarcerazione immediata per. Si conclude così l’iter processuale che vedeva coinvolti i due coniugi insieme a Vincenzo Di Lauro, figlio del boss di Secondigliano Paolo, alias Ciruzzo ‘o milionario.Leggi anche:: matrimonio alla deriva? Ladel cantanteLe accuse e la sentenzaI due erano accusati di aver collaborato attivamente con Di Lauro nelle attività imprenditoriali e finanziarie del clan, in particolare nell’affare della fabbrica di sigarette clandesallestita ad Acerra, nel Napoletano.Il gup di Napoli Ivana Salvatore ha emesso la sentenza al termine di un processo con rito abbreviato., cantante neomelodico (nome anagrafico Antonino), e Immacolata, vedova del boss Gaetano Marino, sono statidalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione alla produzione di sigarette di contrabbando.