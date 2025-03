Quotidiano.net - Tony Colombo e Tina Rispoli assolti al processo per mafia

Napoli, 7 marzo 2025 – Il cantante neomelodicoe la mogliesono statidall’accusa di concorso esterno associazione mafiosa e partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando. Al, celebrato con rito abbreviato, i giudici hanno rigettato in toto l’istanza della procura che aveva chiesto 9 anni per entrambi. Accolta invece la richiesta di 20 anni per Vincenzo Di Lauro. Condannati anche gli altri imputati. “La verità viene sempre a galla”, scrive oggiin stampatello sui suoi social, ringraziando gli avvocati Sergio Cola, Andrea Imperato e Alfredo Sorge.furono arrestati il 17 ottobre del 2023 insieme ad altre 25 persone tra cui Di Lauro, figlio del boss di Camorra, Paolo di Lauro, nell’inchiesta condotta da Direzione Distrettuale Antidi Napoli.