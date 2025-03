Tony Colombo assolto nessun legame tra il cantante neomelodico e la camorra | Era ora ma che colpo alla carriera

Leggi su Open.online

Ile la moglie Tina Rispoli sono stati assolti. Lo ha deciso il Gup di Napoli dopo che la coppia era stata arrestata a ottobre 2023 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di partecipazione finalizzata al contrabbando di sigarette. Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per i due imputati una condanna a nove anni di reclusione. Ma il giudice ha deciso di proscioglierli, ritenendo che non fossero colpevoli delle accuse mosse dDirezione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli. All’epoca dell’indagine era stato arrestato anche Vincenzo Di Lauro, figlio del noto capoclan Paolo Di Lauro. Diversamente da quanto deciso per il, è stato condannato a venti anni di carcere, come richiesto dal pm.