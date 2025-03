Juventusnews24.com - Tonali Juve, l’agente allo scoperto: «Tornerà in Italia, è impossibile pensare che non ritorni in Serie A. Sulla Premier dico questo»

di RedazionentusNews24esce: «in». L’annuncio sul futuro del centrocampista del NewcastleMarianna Meccacci, procuratrice di Sandro, ha parlato a Sportdel futuro del centrocampista accostato anche al calciomercato. Le sue dichiarazioni.– «in. Quando? Difficile dirlo. È un patrimonio calcisticono, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà. L’ho iniziato a seguire a Brescia, quell’operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori., figlio del Milan, fede che c’è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. È stata una scelta anche per provare un’esperienza nuova. Finché ci sarà l’opportunità dellala sfrutterà, ma èche non torni nel calciono».