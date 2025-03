Zonawrestling.net - TNA: Moose lascia Oba Femi al tappeto a Impact prima di NXT Roadblock

Leggi su Zonawrestling.net

Le cose si sono scaldate nell’episodio di TNAdel 6 marzo 2025, quando Obasi sono trovati faccia a faccia a pochi giorni dal loro attesissimo scontro a NXT.Oba ha preso il microfono e si è rivolto al pubblico, dicendo di aver sentito parlare die del suo dominio. Ha sottolineato cheha sconfitto alcuni dei nomi più grandi, ma non ha mai messo al. Il campione di NXT non si è trattenuto e ha promesso che uscirà dal Madison Square Garden ancora con il suo titolo.non è rimasto in silenzio. Ha risposto con una dichiarazione audace, affermando che tra pochi giorni, al MSG, detronizzerà “The Ruler” e diventerà il volto di NXT, e chenon potrà farci assolutamente nulla..@TheNation claims he'll be the face of #WWENXT and TNA after #WWE! Watch #TNAon TNA+: pic.