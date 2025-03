Zonawrestling.net - TNA: Hammerstone lascia la compagnia

Continua il 2025 di grande rinnovamento in casa TNA: negli ultimi due mesi sono davvero molti i wrestler che hannoto laalla scadenza dei loro contratti. Da vecchie glorie come PCO e Rhyno, a main eventer come Jordynne Grace e Josh Alexander, passando per Jonathan Gresham, Jade Chung e personale nel backstage come Christy Hemme. E nella giornata di oggi, un altro nome ha annunciato il suo addio alla.Futuro da free agent?Come annunciato da lui stesso su X, infatti,hato la TNA dopo le registrazioni dello scorso febbraio, alla scadenza del suo contratto, un anno esatto dopo l’ufficialità della sua firma con la. L’ex campione MLW, che ha fatto anche apparizioni in NXT durante quest’anno, sfidando Tony D’Angelo per il titolo nordamericano, torna ora sul mercato come free agent.