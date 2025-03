Zonawrestling.net - TNA: Caos a Impact, Cora Jade e Tessa Blanchard attaccano Masha Slamovich

La campionessa TNA Knockoutsè salita sul ring nell’episodio di TNAdel 6 marzo 2025, ma non è rimasta sola a lungo.non ha perso tempo a far sapere a tutti perché era lì. Ha afferrato un microfono e ha chiarito che punta al Knockouts Title a Sacrifice:“Quel titolo verrà con me.è sopravvalutata e io sarò la prima superstar di NXT a vincere il Knockouts Championship.”non si è tirata indietro e ha subito risposto a.“Verrai smascherata per non essere in grado di competere con una vera combattente.”Prima che la situazione potesse degenerare,ha colpitoalle spalle, trasformando il confronto in un pestaggio due contro uno. La campionessa ha cercato di reagire, ma l’inferiorità numerica era troppo schiacciante.