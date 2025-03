Oasport.it - Tiro con l’arco: l’Italia vola in massa alle finali delle Indoor Series. Al Vegas Shoot ben 25 azzurri

Uno dei momenti più attesi della prima parte della stagione internazionale delconè in arrivo: nel fine settimana infatti sarà la volta dell’evento conclusivo, con il classico evento statunitense del, che si tiene a Lasnella “Città del gioco e del rischio”.Tutte le declinazioni delsaranno di scena sulle linee distatunitense, conche dal canto suo porterà in America ben 25 rappresentanti. Arco nudo, arco compound e arco olimpico: tutti a caccia della vittoria finale e del cospicuo montepremi in palio passando dai numerosi step dei vari tornei in programma e provando a cavalcare l’onda lunga degli Europeidi Samsun, doveha messo insieme addirittura 20 podi.Da Ferruccio Berti e Giuseppe Seimandi nelnudo a David Pasqualucci e Mauro Nespoli nelolimpico passando per elementi come Sergio Pagni che, nel compound, si sono imposti già due volte alShot, nel 2016 e nel 2019.