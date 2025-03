Ilrestodelcarlino.it - Tifosi del Cesena esclusi dalla trasferta, il Tar respinge ricorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 marzo 2025 – Niente da fare. Dal Tar della Lombardia questa mattina è arrivata una doccia gelata per iti che speravano nel superamento del divieto di accesso allo stadio di Brescia per i non tesserati in vista del match di domani pomeriggio tra il Cavalluccio e le Rondinelle, le cui tifoserie sono gemellate. Respinto ilpresentato Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto ilpresentato dagli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate e al quale aveva dato manforte anche ilCalcio, attraverso la presentazione di una memoria scritta nella quale il club si schierava ufficialmenteparte dei suoi, gesto che però evidentemente non è bastato. L’accesso al ‘Rigamonti’, per quanto riguarda la tifoseria ospite, verrà dunque riservato soltanto ai titolari della Fidelity card.