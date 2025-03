Ti stai cag*** sotto Lorenzo furibondo al Grande Fratello Momenti di panico tra urla e insulti succede di tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

La diretta deldi giovedì 6 marzo è stata caratterizzata da liti,. Il caos si è scatenato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vedeva Chiara baciare per gioco Tommaso. La scena è stata commentata da Mariavittoria con vari soprannomi insieme a Stefania Orlando e Jessica Morlacchi. Sebbene Mariavittoria neghi di aver mandato Chiara in nomination per via della gelosia provata quella sera nel vedere Chiara baciare il fidanzato, Alfonso Signorini ha chiesto il motivo dei commenti sulla giovane.“Ultimamente si è montata un po’ la testa”, ha poi aggiunto Stefania Orlando. Ad aver fatto molto discutere sono state le parole di Jessica Morlacchi, furiosa con Chiara Cainelli. La cantante, sempre molto schietta nei suoi commenti, ha detto di non poter dire davanti a tutti cosa pensa di lei perché si tratterebbe di parole troppo sconvenienti.