Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Tal Banin, il primo israeliano in Serie A che esordì nel giorno di Ronaldo (in cui l’Italia scoprì il sinistro di Recoba)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Kiryat Haim era un kibbutz 90 anni fa, fondato alla periferia di Haifa da immigrati di religione ebraica di origine sovietica, per lo più cecoslovacchi e lituani. Nel 1971 era diventato di fatto un quartiere di Haifa, ed è qui che nasce il 7 marzo Tal. Gli piace il calcio, gioca e lo guarda in tv: ha undici anni quando assiste al trionfo delin Spagna, al gol di Tardelli e naturalmente, in un’epoca in cui laA è il massimo punto d’arrivo, un ragazzino innamorato del pallone non può che sognare di giocare con quei campioni. In una nazione dove la tradizione calcistica non è forte, Tal non essendo un talento eccelso coi piedi ci mette grinta, muscoli e polmoni quando gli si aprono le porte delle giovanili dell’Hapoel Haifa. È un mediano di gran corsa, esordisce a 16 anni nel 1987 in prima squadra e a 18 anni è già del Maccabi Haifa e nel 1990 è già in nazionale maggiore: bagna le due partite d’esordio, peraltro, con due gol.