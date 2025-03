Quifinanza.it - Thyssenkrupp licenzia 1.800 lavoratori nel settore auto per risparmiare 150 milioni

Leggi su Quifinanza.it

Il gruppo industriale tedescoannuncia ilmento di circa 1.800nelal fine di150di euro.I tagli, viene reso noto, si sono resi necessari a causa della crisi del. Crisi generalizzata che rende “cupe” le prospettive per il futuro, con volumi di produzione “al di sotto dei minimi storici”, come ha dichiarato in una nota il direttore della divisionemotive, Volkmar Dinstuhl. “Le discussioni sui nuovi dazi doganali creano ulteriore incertezza“, ha aggiunto Dinstuhl.Altrimenti inOggi il gruppodà lavoro a circa 98.000 dipendenti in tutto il mondo. Il piano di ristrutturazione consiste dunque nel taglio dell’1,84% dell’intera forza lavoro globale. La divisionemotive Technology dà lavoro a 31.