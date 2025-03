Inter-news.it - Thuram, il dubbio in Inter-Monza: turnover o conferma? Le indicazioni oggi

Leggi su Inter-news.it

L’si avvicina alla sfida contro ilcon qualchedi formazione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Tra i puntirogativi principali c’è la condizione di.GESTIONE – Marcusanche nella sfida di Champions League contro il Feyenoord non è apparso nelle migliori condizioni, nonostante il gol siglato. L’attaccante francese ha dimostrato ancora una volta il suo valore, sbloccando la sfida di Rotterdam con una rete importante. La sua prestazione complessiva ha però lasciato trasparire una condizione fisica non ottimale.sta stringendo i denti da diverse settimane, dopo aver accusato un problema alla caviglia.GESTIONE –Ha voluto esserci in partite fondamentali come quelle contro la Juventus, il Napoli e il Feyenoord, ma il suo rendimento ne ha inevitabilmente risentito.