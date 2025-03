Inter-news.it - Thuram e Correa in Inter-Monza: scaramanzia! Inzaghi non dimentica

dovrebbero scendere in campo dal primo minuto per. L’ultima volta fu un trionfo assoluto.sa.INSIEME – Rotazioni? Sicuro. Far tirare il fiato a Lautaro Martinez? Logico.? Perché no?! Alla vigilia di, partita valida per la ventottesima giornata di campionato, Simonesembra destinato a puntare in avanti sulla coppia quasi inedita formata da Marcuse Joaquin. Appunto quasi. Perché entrambi hanno giocato solamente una volta dal primo minuto insieme, ed è stato un trionfo assoluto: ovvero Verona-0-5, con gol e assist del Tucu e doppietta di Tikus. Perché non riprovarci? A distanza di tre giorni dalla vittoria pesantissima di Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League, l’si prepara alla partita contro ilnel derby lombardo che si disputerà a San Siro.