Thomas in conferenza | Ho imparato questo ruolo in fretta La mia stagione è positiva Con la Roma…

di Mauro Munnoin: «Voto alla? Il conto arriva dopo il dessert. Le nuove fanno subito bene perché.». Le dichiarazioni dell’esterno della Juventus Women(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Lindsey, esterna della Juventus Women, ha parlato instampa al termine della vittoria con la Fiorentina valsa la finale di Coppa Italia femminile.E CRESCITA- «Penso che dopo una serie di mesi hoa giocare insapendo che prima ero un attaccante e la difesa era il mio punto debole. Ora mi devo divertire, penso di dover ancora crescere difensivamente. Oggi però penso di aver fatto una buona prestazione e ci siamo qualificate per la finale quindi é tutto perfetto».SODDISFATTA – «Non era scontato imparare cosi in, sono contenta del minutaggio ed é un anno abbastanza positivo per me.