Metropolitanmagazine.it - The Studio: Seth Rogen nel full trailer della nuova serie Apple TV+

Leggi su Metropolitanmagazine.it

TV+ ha condiviso online ilcomedy The, con protagonista, che è anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo insieme al candidato all’Emmy Evan Goldberg. Lafarà il suo debutto il 26 marzo con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da un episodio ogni, mercoledì fino al 21 maggio. Nellinterpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continentals. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i proprietari dell’azienda nel tentativo di realizzare grandi film. Indossando il vestito buono che maschera un infinito senso di panico, ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazioni offre loro l’opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che pone fine alla loro carriera.