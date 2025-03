Puntomagazine.it - The SharpShooter di fronte alla scintilla infernale” di Daniele Antonio Battaglia

Il quinto avvincente urban fantasy a tinte horror di“Thedi”Dopo i romanzi “The”, “Thee il Dente della Morte”, “Thecontro i Demoni dell’Olimpo” e “Thetra le fauci della bestia”,torna in libreria con il quinto capitolo della sua appassionante saga.“Thedi” si colloca a livello temporale prima delle opere appena menzionate, raccontando dell’inizio delle avventure del protagonistacome.Il romanzo è ambientato tra Castel del Monte, in Puglia, e Austin, in Texas;, vestito come sempre in nero dtesta ai piedi, sta camminando per le strade della città texana quando sente in lontananza una trasmissione radiofonica che parla di lui: ormai tutti conoscono quello che viene indifferentemente chiamatoo il Cecchino.