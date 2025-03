Uominiedonnenews.it - The Protector, Netflix: Ecco La Serie Turca Più Vista!

Scopri The, lache ha conquistatocon il suo mix di azione, fantasy e mistero. Un successo globale che ha ridefinito il ruolo della Turchia nello streaming!The: Lache ha ConquistatoNegli ultimi anni, leturche hanno guadagnato un’enorme popolarità a livello internazionale, e tra queste The(Hakan: Muhaf?z) si è distinta come un vero e proprio fenomeno. Si tratta della prima produzioneoriginale di, un mix di azione, fantasy e mistero che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, ridefinendo il concetto di intrattenimento proveniente dalla Turchia.Una Storia di Eroi, Misteri e MagiaLanciata a dicembre 2018, lasegue le vicende di Hakan Demir, un giovane commerciante di Istanbul che scopre di avere un destino straordinario: proteggere la sua città dagli Immortali, esseri sovrannaturali con piani oscuri.